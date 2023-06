Iran: Banca mondiale, l’economia cresce del 4,7 per cento nell’ultimo trimestre del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha registrato una crescita economica del 4,7 per cento negli ultimi tre mesi del 2022, posizionandosi al 15esimo posto nel mondo. Lo ha reso noto la Banca mondiale nel suo rapporto “Global Economic Prospects”, in cui ha esaminato la crescita economica di 72 Paesi nell'autunno del 2022. Secondo il rapporto, l'Iran ha registrato una crescita del 5 per cento nel primo trimestre dello scorso anno, che è scesa del 2,5 per cento nei tre mesi successivi, per poi aumentare nuovamente nel terzo trimestre raggiungendo il 3,4 per cento. Secondo i dati diffusi dalla Banca mondiale, la crescita economica dell'Iran ha raggiunto il 4,7 per cento nel quarto trimestre del 2022, mentre la crescita economica media dei Paesi sviluppati è stata dell'1,2 per cento nello stesso periodo. Secondo l’agenzia di stampa filogovernativa iraniana “Irna”, la Banca mondiale ha previsto una crescita del 2,2 per cento per l'economia iraniana nel 2023, “un dato superiore alla crescita media prevista per l'economia globale nonostante il Paese sia ancora sottoposto alle sanzioni degli Stati Uniti”. (Irt)