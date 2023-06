© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva ucraina è iniziata, insieme ad un'operazione difensiva. Lo ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, parlando in conferenza stampa con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. Il capo dello Stato non ha però voluto spiegare a che punto sia arrivata la controffensiva e in che fase siano le operazioni. (Kiu)