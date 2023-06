Imprese: assessore Politiche Mare Lazio, valorizzare coste per sviluppo turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartire dalla valorizzazione delle coste del Lazio in chiave turistica e commerciale per lo sviluppo della regione. È quanto ha dichiarato l'assessore alle Politiche del mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli durante il Convegno "Aria" di Unindustria che si è tenuto oggi nell'auditorium di via Roma sull'isola di Ponza. Lo riferisce una nota. "L'istituzione di una nuova e specifica delega in materia di Politiche del mare - ha spiegato Ciacciarelli -, dimostra l'attenzione prestata dal nuovo governo regionale verso la valorizzazione della blue economy e la consapevolezza del grande potenziale di sviluppo economico sociale e territoriale legato agli interventi strategici da attuare per consentire, in sintonia con il disegno europeo, l'affermazione di tutte le filiere connesse all'economia del mare, stimolando, talvolta, sinergie pubblico privato". (segue) (Com)