Imprese: assessore Politiche Mare Lazio, valorizzare coste per sviluppo turistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò non può che costituire una importante spinta in avanti per la nostra regione - ha aggiunto l'assessore - che ad oggi risulta occupare, nello scenario nazionale, il quarto posto, dopo Liguria e le isole Sardegna e Sicilia, per incidenza delle imprese dell'economia del mare sul totale dell'economia della regione (5,8 per cento) ed il primo posto per numero di tali imprese (oltre 35 mila, di cui solo nel territorio Capitolino più di 30 mila). In questa ottica una delle principali questioni da affrontare è quella dello sviluppo infrastrutturale, vista la sua rilevanza, per una sostanziale valorizzazione delle coste in chiave economica, turistica e commerciale". (segue) (Com)