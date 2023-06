Imprese: assessore Politiche Mare Lazio, valorizzare coste per sviluppo turistico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sotto tale profilo l'assessorato - ha chiarito Ciacciarelli - si sta adoperando di concerto con l'area tecnica competente per giungere alla definitiva approvazione del piano dei porti di interesse economico regionale, con particolare riguardo alla portualità destinata alla nautica da diporto, esigenza particolarmente avvertita nelle isole minori, tanto da aver inserito tra i siti individuati per le nuove strutture, anche quello ubicato nell'isola di Ponza. L'intenzione dell'assessorato è quella di intensificare il già esistente lavoro di sinergia con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il network portuale Laziale articolato nei Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta che segna per il primo trimestre del 2023 una crescita dei traffici commerciali pari al 3,2 per cento rispetto il 2022, segnali incoraggianti e dimostrativi dell'importanza che riveste il settore per lo sviluppo della Regione Lazio". (segue) (Com)