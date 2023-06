Ucraina: Trudeau, il Canada farà parte del programma di addestramento per piloti di caccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada farà parte del programma multinazionale per addestrare i piloti di caccia ucraini. Lo ha affermato il premier canadese Justin Trudeau, in conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trudeau ha poi rilevato come la distruzione della diga di Nova Kakhovka sia una "conseguenza diretta della guerra della Russia". Il Canada, ha aggiunto il primo ministro, sta procedendo al sequestro di un aereo cargo Antonov di proprietà russa atterrato nel Paese nordamericano lo scorso anno; il velivolo verrà poi consegnato all'Ucraina. (Kiu)