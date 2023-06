Berlusconi: il fratello Paolo arrivato all’ospedale San Raffaele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, è arrivato all’ospedale San Raffaele di Milano entrando da via Olgettina per fare visita al presidente di Forza Italia ricoverato da ieri per quella che i sanitari hanno definito una “normale visita di controllo” dopo il ricovero di 45 giorni iniziato il 5 aprile scorso. (Rem)