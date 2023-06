Ucraina-Canada: incontro leader, Trudeau ribadisce a Zelensky sostegno per difesa e “pace giusta”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau, oggi in visita a Kiev, hanno ribadito la condanna per la “guerra di aggressione” della Russia, un’invasione “non provocata e ingiustificata” dalla quale l’Ucraina si sta difendendo, e hanno ribadito la richiesta a Mosca di “ritirare immediatamente, completamente e senza condizioni tutte le sue forze militari”. Lo si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata al termine dell’incontro tra i due leader. Il Canada, primo Paese occidentale a riconoscere l’Ucraina indipendente nel 1991, ha riaffermato il suo impegno per l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale del Paese europeo all’interno dei confini riconosciuti a livello internazionale, mediante il “sostegno politico, finanziario, umanitario e militare” individualmente e attraverso la cooperazione internazionale. (segue) (Kiu)