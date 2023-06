Ucraina-Canada: incontro leader, Trudeau ribadisce a Zelensky sostegno per difesa e “pace giusta” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito il comunicato ricorda che dal febbraio 2022, il Canada ha impegnato oltre otto miliardi di dollari in aiuti ad ampio raggio all’Ucraina e che sta fornendo carri armati, sistemi di difesa aerea, artiglieria e assistenza civile sotto varie forme. La parte canadese, inoltre, appoggia l’iniziativa ucraina per “una pace giusta e sostenibile basata sulla sovranità e l’integrità territoriale” e sta fornendo contributi su diversi punti, tra cui la sicurezza nucleare, alimentare ed ecologica. Il Canada, inoltre, riconosce che Kiev ha il diritto di scegliere le proprie disposizioni di sicurezza e sostiene il Consiglio Nato-Ucraina come sede per espandere la cooperazione e realizzare il “percorso dell’Ucraina verso la famiglia euro-atlantica”. (segue) (Kiu)