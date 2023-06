Ucraina-Canada: incontro leader, Trudeau ribadisce a Zelensky sostegno per difesa e “pace giusta” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina e il Canada – prosegue la dichiarazione – riconoscono che la guerra ha avuto conseguenze di vasta portata al di fuori del territorio ucraino e si impegnano a continuare a lavorare, anche con i partner del Sud del mondo, per alleviarle, sottolineando il ruolo cruciale dell’iniziativa per il trasporto sicuro di cereali e prodotti alimentari dai porti ucraini (Iniziativa per i cereali del Mar Nero). Kiev e Ottawa, inoltre, sono determinate ad assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini di guerra e concordano sulla necessità di aumentare la pressione collettiva sulla Russia attraverso ulteriori sanzioni e l’efficace applicazione delle misure sanzionatorie già imposte. I due Paesi continueranno a collaborare per sviluppare meccanismi di risarcimento. Viene sottolineato che il Canada è stato il primo Paese ad avviare un processo di sequestro o confisca dei beni appartenenti a individui e organizzazioni sanzionati e che ha aderito al Registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina del Consiglio d’Europa. Il Canada, insieme alle organizzazioni e ai partner internazionali, intende anche partecipare alla ripresa e alla ricostruzione dell’Ucraina. (Kiu)