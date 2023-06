Tunisia: Fitch declassa il rating sovrano del Paese a Ccc- (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo scorso, Fitch aveva previsto che la prima parte del prestito dell'Fmi, proveniente da finanziamenti esterni, soprattutto dall’Europa e dai Paesi del Golfo, sarebbe potuta essere "sbloccata entro il secondo trimestre di quest’anno, consentendo a Tunisi di evitare la ristrutturazione del debito e di rispettare le scadenze previste per il 2023 (2 miliardi di dollari) e per il 2024 (2,6 miliardi di dollari)". Nei mesi scorsi, l'Fmi aveva deciso di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito di 1,9 miliardi di euro prevista il 19 dicembre 2022, rischiando di bloccare la catena dei finanziamenti internazionali necessari a evitare il tracollo finanziario della Tunisia. Per ammissione della direttrice generale delle risorse e dei saldi presso il ministero delle Finanze, Ibtisam Ben Aljia, la Tunisia dovrebbe mobilitare da prestiti esterni entro fine anno ben 5 miliardi di dinari (1,47 miliardi di euro). E senza la prima tranche dell’Fmi, i creditori potrebbero tirarsi indietro, in particolare quelli occidentali. (Tut)