Diritti: tutto pronto in piazza della Repubblica per la partenza del Roma Pride

- Bandiere arcobaleno, collane di fiori e visi dipinti. In piazza della Repubblica la musica suona e tutto è pronto per l'inizio del Roma Pride. Già diverse migliaia di persone si sono radunate per il corteo al quale sono attesi ventimila partecipanti, secondo le stime circolate ieri. I carri, che guideranno la manifestazione da Piazza della Repubblica a piazza Madonna Di Loreto, stanno iniziando a schierarsi. Tra questi uno recita "Trasgender rights are human rights", tra le bandiere azzurre, bianche e rosa. La manifestazione quest'anno è intitolata "Queeresistenza" e a fare da madrine saranno Paola e Chiara che canteranno dal carro di testa, quello del coordinamento Roma Pride con un allestimento dedicato a Roma e ai suoi monumenti. In tanti già ballano e cantano tenendo in mano striscioni e bandiere colorate.(Rer)