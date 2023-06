© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader della piattaforma Sumar, Yolanda Diaz, intende raggiungere "il migliore" e più ampio accordo possibile tra le forze di sinistra spagnole per le elezioni anticipate di luglio. "Il nostro obiettivo è fermare la rassegnazione", ha detto Diaz commentando l'accordo raggiunto con Unidas Podemos e altre forze progressiste per correre insieme, "e non falliremo". (Spm)