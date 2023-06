Milano: tutto pronto per Semifinali Back to talent a Quarto Oggiaro e Martesano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 40 i giovani artisti milanesi che si sfideranno il 23 e il 30 giugno per accedere alle finali di “Back to talent” il nuovo contest musicale che, sotto la direzione artistica di J-Ax e in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha come obiettivo quello di scoprire voci nuove e aspiranti cantanti coinvolgendo gli 88 quartieri di Milano. A coordinare il progetto Matteo Forte, direttore dei teatri Lirico e Nazionale e ‘ideatore’ della piattaforma-social “heArt” vetrina multimediale aperta a ogni forma d’arte. Presentato alla stampa tre mesi fa, alla presenza del sindaco Beppe Sala, dell’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, e dell’attrice Stefania Rocca (che fa parte della Giuria), “Back to talent” sta già producendo risultati molto importanti. (segue) (Com)