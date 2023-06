© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non è soddisfatta di come viene attuato l'accordo sul grano del Mar Nero. Lo ha detto il viceministro degli Esteri Sergei Vershinin, dopo aver incontrato alti funzionari commerciali delle Nazioni Unite, come riferisce l'agenzia di stampa "Tass". "Non possiamo essere soddisfatti di come questo memorandum viene implementato", ha detto Vershinin, secondo cui "rimangono ostacoli alle nostre esportazioni".(Rum)