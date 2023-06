Roma: controlli nei ristoranti di Anzio, multe per un totale di 7.600 euro a due locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanzioni in due ristoranti di Anzio, città del litorale a sud di Roma. I carabinieri nel corso dei controlli hanno multato un locale per 5.600 euro dopo aver riscontrato mancanze sia nell'applicazione delle procedure dei certificati necessari sia nella gestione del personale. Una sanzione da 2.000 euro, invece, ha riguardato il titolare di una pescheria ristorante in cui, tra le altre cose, non erano rispettate le norme sulla tracciabilità degli alimenti. (Rer)