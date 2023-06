Roma: controlli ad Anzio, tre persone in carcere e due arresti per droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono state condotte in carcere a Velletri per violazione delle misure restrittive imposte loro a seguito di diversi reati. I carabinieri nel corso dei controlli ad Anzio, in provincia di Roma, hanno fermato un 43enne e un 46enne italiani che avevano violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa: il primo aveva aggredito dei militari, il secondo perseguitava l'ex compagna. Fermato anche un 50enne italiano, evaso più volte dagli arresti domiciliari dopo una rapina commessa in una parrocchia, e per questo è stato portato in carcere. Nel corso delle verifiche sul territorio due persone sono state arrestate per spaccio di droga. Si tratta di un 51enne italiano, che dovrà scontare la pena di 5 anni e 4 mesi per spaccio di droga, e che in passato era stato sorpreso con 20 chili di hashish in auto, e di un 57enne italiano che spacciava in piazza dello Zodiaco. (Rer)