Papa: chirurgo, decorso post operatorio regolare, in privato Angelus di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alfieri ha poi annunciato che domani Francesco non reciterà l'Angelus in pubblico: "Su indicazione dello staff medico e dell'assistente sanitario personale, e come desumibile dai normali tempi di decorso post operatorio in interventi di questo genere – ha sottolineato - Papa Francesco domani reciterà la preghiera dell'Angelus in privato". Matteto Bruni direttore della Sala Stampa vaticana ha confermato spiegando che il Santo Padre reciterà in privato l'Angelus "unendosi spiritualmente, con affetto e gratitudine, ai fedeli che vorranno accompagnarlo, ovunque siano". (Civ)