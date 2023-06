© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 63enne e un 57enne residenti nell’area dei Castelli Romani e già noti alle forze dell’ordine sono stati sorpresi dai carabinieri a Terracina, in provincia di Latina, con indosso strumenti atti allo scasso. Ai due è stato notificato un foglio di via obbligatorio con il divieto di avvicinamento al Comune di Terracina. Nell'ultimo periodo nel territorio si sono verificati numerosi furti di auto e in appartamento (Rer)