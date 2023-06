Papa: chirurgo, il Papa non ha problemi cardiaci o respiratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Papa Francesco non ha nessun problema cardiaco e non lo ha mai avuto in passato". Lo ha detto il professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Papa mercoledì scorso. Il medicoche ha evidenziato come "papa Francesco non ha mai avuto un'ischemia cardiaca o un infarto del miocardio quindi il cuore e a posto". Il medico ha poi chiarito che il Pontefice ha subìto in passato "un'appendicectomia" e un secondo intervento per "una gangrena della colecisti", che di fatto hanno determinato le aderenze che il chirurgo ha trovato sia due anni fa sia mercoledì scorso. Quindi Alfieri ha aggiunto: "Capisco che alle volte il chiacchiericcio riempire le pagine ma per l'età del Papa, 86 anni, non ha patologie cardiologiche e non ha patologie importanti respiratorie". (Civ)