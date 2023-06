Germania: Scholz, volontà di avere al più presto colloquio telefonico con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato di voler parlare presto al telefono con il presidente russo Vladimir Putin, per esortarlo a ritirare le truppe dall'Ucraina. Intervenendo durante un convegno della chiesa protestante tedesca a Norimberga, Scholz ha detto di aver parlato con Putin per telefono in passato. "Ho intenzione di farlo di nuovo, al più presto", ha detto il cancelliere. "Non è ragionevole costringere l'Ucraina ad approvare e accettare l'invasione che Putin ha perpetrato e che parte del territorio dell'Ucraina venga integrato nella Russia in questo modo", ha aggiunto Scholz, spiegando che lavorerà per garantire che la Nato non venga coinvolta nel conflitto. (Geb)