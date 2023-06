Tim: Scannapieco (Cdp), tempi un po' più lunghi del previsto, scenario in evoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento a Tim e alle due offerte non vincolanti da Cdp-Macquarie e KKr per Netco "siamo in pieno procedura, non posso entrare in dettagli" ma "i tempi probabilmente saranno un po' più lunghi di quanto uno si immaginasse. Non drammatizzerei, è uno scenario in evoluzione". Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, intervenuto al Festival dell’Innovazione promossa oggi a Venezia da “Il Foglio”.(Rin)