Pnrr: Scannapieco (Cdp), c'è poco da drammatizzare e molto da lavorare

- Sul Pnrr "c'è poco da drammatizzare e molto da lavorare. E' opportunità che l'Italia non deve perdere". Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, intervenuto al Festival dell’Innovazione promossa oggi a Venezia da “Il Foglio”. "E' qualcosa che 15 anni fa non avremmo mai immaginato di vedere in Europa", ha aggiunto. "Il Pnrr è una grande occasione per fare le riforme", ha proseguito Scannapieco. "Non possiamo permetterci di tornare a crescere dello zero virgola", ha chiarito l'ad di Cdp.(Rin)