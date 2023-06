Innovazione: Troncone (AdR), aeroporto Fiumicino si evolve e diventa tappa di un viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le iniziative messe in campo e in arrivo "stiamo lavorando per per far sì che l'aeroporto non sia solo un luogo di snodo da città a città, ma che sia un luogo in cui fare un'esperienza significativa, che sia una destinazione nel percorso di viaggio". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, intervenuto al Festival dell'Innovazione promossa oggi a Venezia dal quotidiano "Il Foglio". (Rer)