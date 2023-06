India: indagine Xiaomi, agenzia investigativa Ed chiede spiegazioni su presunte rimesse illegali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 29 aprile 2022 l’agenzia investigativa ha disposto il sequestro dei beni, sostenendo che la compagnia cinese avesse aggirato il pagamento delle royalty dovute al governo di Nuova Delhi trasferendo somme sotto forma di rimesse in valuta estera a tre entità straniere. Il giorno seguente Xiaomi ha replicato con un comunicato difendendo le sue operazioni come “conformi alle leggi e ai regolamenti locali” e impegnandosi a “lavorare a stretto contatto con le autorità governative per chiarire qualsiasi malinteso”. Pochi giorni dopo anche il ministero degli Esteri di Pechino si è espresso sulla vicenda esortando Nuona Delhi a garantire alle imprese cinesi un ambiente “equo” e “non discriminatorio”. (Inn)