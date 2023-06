Papa: chirurgo, vorremmo rimanesse in ospedale ancora sette giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Generalmente dopo un intervento di questo genere si sta ricoverati 4-5 giorni, abbiamo chiesto al Santo Padre di fare parte della convalescenza in ospedale". Lo ha chiarito Segio Alfieri il chirurgo che ha operato mercoledì scorso Francesco. "Speriamo di convincerlo di rimanere almeno tutta la prossima settimana – ha aggiunto Alfieri - perché questa convalescenza fatta in ospedale gli permetterà di tornare alla sua attività lavorativa, scusate se parlo del Papa come attività lavorativa, con maggiori forze e maggior sicurezza". Alfieri ha poi detto che il Papa ha "acconsentito". Il medico ha poi spiegato che il Pontefice "non ha molto dolore, nel senso che fa una terapia antidolorifica normale per far si che possa respirare bene". (Civ)