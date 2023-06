Francia: attacco ad Annecy, aggressore messo in stato di arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'individuo sospettato per l'attacco all'arma bianca a Annecy, in cui quattro bambini e due pensionati sono rimasti feriti, è stato messo in stato di arresto. Lo ha reso noto il procuratore locale, Lise Bonnet-Mathis, nel corso di una conferenza stampa. Il sospetto, di origine siriana, è indagato per tentato omicidio e resistenza all'arresto con un'arma, ha aggiunto il pubblico ministero, annunciando al contempo che i feriti non sono più in pericolo di vita. (Frp)