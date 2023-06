Hong Kong: nella baia di Victoria l’installazione “Double Ducks”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due gigantesche papere gonfiabili sono apparse oggi a Hong Kong, nella baia di Victoria, dove resteranno per due settimane. Si tratta dell’installazione “Double Ducks” dell’artista olandese Florentijn Hofman, ispirata alla classica paperella di gomma usata per il bagno dei bambini. L’installazione gira il mondo dal 2007. A Hong Kong arrivò dieci anni fa in una versione diversa: una sola papera gialla di 16,5 metri invece delle due attuali, alte 18 metri. Nel 2013 l’opera fu oggetto di censura nella Cina continentale, dopo la comparsa di fotomontaggi con i carri armati di piazza Tienanmen sostituiti da papere gialle, la cui ricerca venne bloccata su internet. L’animale è stato associato più volte a manifestazioni di protesta in vari altri Paesi.(Cip)