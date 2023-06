Ex Ilva: Acciaierie, bilancio 2022 è stato regolarmente depositato, utile di 84 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito a notizie pubblicate oggi sulla stampa nazionale, Acciaierie d'Italia Holding precisa che il bilancio d'esercizio 2022 è stato regolarmente depositato nei termini. La sua pubblicazione non è di competenza dell'Amministratore Delegato, ma del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, l'utile d'esercizio 2022 è pari a 84 milioni di euro e non a 84mila euro come erroneamente riportato". Lo precisa una nota di Acciaierie d'Italia. (Rin)