- Un plauso alla Regione Lazio guidata dal presidente Francesco Rocca "che ha dato il via libera al Programma di investimenti in materia di spettacoli dal vivo e di promozione culturale. Una scelta di consapevolezza sull'importanza di come un investimento sulla cultura sia un investimento per il benessere sociale delle persone e della nostra comunità". Lo dichiara in una nota Gianni Sammarco della Lega. (Com)