Giustizia: Nordio, governo vuole estendere segretezza su intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì, è un obiettivo per tutelare non solo l'efficacia delle indagini ma anche la dignità dei terzi". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto al Festival dell’Innovazione promossa oggi a Venezia da “Il Foglio" alla domanda se il governo intenda intervenire per fare in modo che gli atti siano pubblicabili solo a indagine chiusa. "Oggi la segretezza degli atti processuali è considerata essenzialmente in funzione della tutela del buon andamento delle indagini. Noi vorremmo estendere la tutela al destinatario degli atti. Nel momento in cui una persona è destinataria di una sola informazione di garanzia e il suo nome esce sui giornali la condanna è già anticipata", ha spiegato. (Rin)