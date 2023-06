Imprese: con "Aria" di Unindustria una riflessione su sviluppo isole pontine e litorale laziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove idee di sviluppo delle isole pontine e di tutto il litorale laziale sono state oggetto di riflessione nell'evento "Aria", acronimo di "Accoglienza risorse infrastrutture ambiente" promosso dal Gruppo Giovani imprenditori di Unindustria che si è tenuto questa mattina sull'isola di Ponza. Lo riferisce in una nota Unindustria. Si è trattato di un primo momento di confronto ed impegno costante per avviare un dialogo tra i giovani imprenditori di Unindustria, l'amministrazione comunale e regionale, al fine di valorizzare le vocazioni dell'isola: dalla tutela dei beni culturali e naturalistici, al miglioramento degli standard di accoglienza e della gestione dei flussi turistici, fino alle nuove possibilità offerte dalla blue economy. (segue) (Com)