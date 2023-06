Imprese: con "Aria" di Unindustria una riflessione su sviluppo isole pontine e litorale laziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Come tutte le isole anche Ponza ha bisogno di rimanere connessa e organica alla vita del litorale e del continente – ha dichiarato il presidente di Unindustria Angelo Camilli - Ma lavorare sui bisogni strutturali di questi territori, sull'innovazione, sulla possibilità di fare investimenti per aumentare la sostenibilità e l'attrattività per fare impresa, significa dare realmente nuove possibilità di futuro all'isola. Ritengo che il panel sulle infrastrutture farà emergere criticità e proposte per guardare ad una mobilità più intelligente per raggiungere e godere delle meraviglie di Ponza. Così come sul turismo verranno idee e proposte per valorizzare al meglio gli itinerari che offre l'isola per i visitatori, con l'obiettivo di immaginare una destagionalizzazione dei flussi. Sono convinto che Ponza possa essere anche isola di nuova impresa e nuovo lavoro e alcune idee a tal riguardo verranno sicuramente anche dallo studio sul Digitale nel Lazio". (segue) (Com)