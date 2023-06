Imprese: con "Aria" di Unindustria una riflessione su sviluppo isole pontine e litorale laziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro intento – ha spiegato il presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Unindustria Corrado Savoriti - è avviare un confronto per favorire la valorizzazione e tutela dei beni culturali e naturalistici di Ponza e per migliorare gli standard di accoglienza e della gestione dei flussi turistici, fino alle nuove possibilità offerte dalla blue economy. In particolare, vorrei richiamare l'attenzione sulle potenziali leve strategiche per lo sviluppo delle Isole Pontine e di tutto il litorale laziale: il turismo, le infrastrutture, e vorrei aggiungere, l'imprenditoria giovanile. Questi temi sono infatti interconnessi e possono contribuire a creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio e di tutto il Paese". (segue) (Com)