Imprese: con "Aria" di Unindustria una riflessione su sviluppo isole pontine e litorale laziale (4)

"L'evento di oggi ha centrato un tema cruciale per l'economia locale e nazionale - ha dichiarato Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria nel suo intervento conclusivo -. L'assetto infrastrutturale e logistico del Paese è essenziale per la qualità della vita dei cittadini e per la competitività delle imprese. Questa fase di ripresa economica incerta sta evidenziando la forte esigenza di aumentare la complementarità tra logistica e produzione, superando i limiti di una politica infrastrutturale ancora poco adeguata alle logiche della competitività, soprattutto internazionale, e alle esigenze del turismo che per il nostro paese si sta confermando un incredibile volano. Bisogna lavorare su una visione strategica di politica infrastrutturale, unitaria e sistemica, ma soprattutto basata su innovazione e sostenibilità",