Mafia: Silvestri (M5s), solidarietà e vicinanza ad Antoci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza a Giuseppe Antoci, ex presidente del parco dei Nebrodi costretto da anni a vivere sotto scorta dopo le denunce sulla mafia locale". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera. "Il ritrovamento di due bossoli davanti a un hotel di Bologna nel quale avrebbe dovuto alloggiare confermano la necessità di mantenere alta la guardia sul fenomeno mafioso e di proteggere chi, come Antoci, dimostra un quotidiano coraggio e capacità di incidere per il riscatto della Sicilia e dell'Italia intera", conclude.(Rin)