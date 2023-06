Ucraina, le autorità di Kherson: “Evacuate finora oltre 2.500 persone dalle zone allagate” – video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Secondo il ministero dell’Interno dell’Ucraina, 2.588 persone sono state finora evacuate dai territori allagati nella regione di Kherson. Il capo dell’amministrazione regionale, Oleksandr Prokudin, ha riferito che il servizio meteorologico prevede pioggia, e che dunque il ritiro delle acque sarà in qualche modo rallentato. Al momento, il livello medio dell’acqua è di 4 metri e 72 centimetri al di sopra della norma. Come ha spiegato Prokudin, “trentacinque centri abitati sono stati allagati sulla riva destra”, quella controllata dalle truppe ucraine. “Dal crollo parziale della diga di Nova Kakhovka, il livello dell’acqua è sceso di 6 metri e 25 centimetri”, ha aggiunto il funzionario ucraino. Alcuni volontari stanno girando nelle strade della città per salvare le persone rimaste intrappolate dall’inondazione.(Res)