Pnrr: Gelmini (Azione), portare a casa risorse e spenderle bene è nostro biglietto da visita, governo sia determinato

- Nel governo Draghi ”c’era l’assoluta preoccupazione e un impegno costante per realizzare gli investimenti del Pnrr, mi auguro che quell’impegno, quella determinazione la metta anche il governo Meloni perché c’è bisogno di portare a casa quelle risorse, ma soprattutto il Pnrr deve essere un biglietto da visita per il nostro Paese e la dimostrazione che l’Italia è capace di spendere nei tempi che le sono stati assegnati e di spendere soprattutto bene”. Lo ha detto Maria Stella Gelmini, vice segretario e portavoce di Azione a margine del convegno “Popolari e non populiste. Le riforme che servono all’Italia e all’Europa” in corso al palazzo delle stelline di Milano. “In tema di europeismo - ha proseguito - dal governo Meloni ci separano molte cose: noi non siamo per i piccoli Stati nazione, ma per costruire gli Stati Uniti d’Europa, per fare questo credo ci sia un lavoro molto importante da svolgere e l’Italia è chiamata a essere all’altezza anche cono riferimento ai fondi del Pnrr perché non è da molto che l’Europa ha scelto la strada della solidarietà, della messa in comune del debito e quindi oggi ci ha dato una grande opportunità che è la messa a terra delle risorse del Pnrr”. (Rem)