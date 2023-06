Un cane naviga per 140 chilometri su una tavola da Kherson a Odessa – video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cane è arrivato a Odessa da Kherson su una tavola di legno, galleggiando per circa 140 chilometri lungo il basso corso del Dniepr e, poi, lungo la costa del Mar Nero. L’animale è stato tratto a riva da abitanti del posto. Le voci che si sentono nel video sono di un uomo e una donna a riva, e dell’uomo che, in acqua, cerca di convincere il cagnolino a tuffarsi e nuotare per i pochi metri che lo separano dalla terraferma. L’uomo dice in russo: “Dai, tuffati in acqua”, mentre le due persone che osservano gli dicono: “Fagli annusare la mano, non ti morde, è addomesticato”. L’uomo in acqua si convince, allunga la mano e il cane la annusa, tranquillizzandosi. (Res)