Terzo polo: Gelmini, partito unico naufragato ma lavoriamo insieme

- “Il progetto Terzo Polo è naufragato nel progetto del partito unico, ma nei gruppi parlamentari lavoriamo insieme, condividiamo delle battaglie, oggi noi stiamo lavorando e seminando in Azione in un clima collaborativo con i gruppi parlamentari, ma con la volontà di fare crescere Azione." Lo ha detto Maria Stella Gelmini, vice segretario e portavoce di Azione a margine del convegno “Popolari e non populiste. Le riforme che servono all’Italia e all’Europa” in corso al Palazzo delle Stelline di Milano.(Rem)