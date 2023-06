Russia: presidente Duma Volodin, Paesi Ue combattono contro di noi dando armi all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'Ue stanno combattendo contro Mosca, il loro equipaggiamento militare viene utilizzato per attacchi terroristici sul territorio della Russia, mentre i leader europei fingono di non avere nulla a che fare con questo. Lo ha affermato il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, sul proprio canale Telegram. "I Paesi dell'Unione europea stanno combattendo contro di noi. Le loro attrezzature e armi militari, essendo nelle mani dei militanti del regime di Kiev, sono utilizzate per attacchi terroristici sul territorio della Federazione Russa, attacchi alla popolazione civile. Ma allo stesso tempo, i leader delle nazioni europee fingono di non avere nulla a che fare con questo fatto, cioè che Zelensky e i suoi scagnozzi usano armi a loro insaputa", ha spiegato Volodin. (Rum)