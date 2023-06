India: Manipur, istituito comitato di pace per facilitare dialogo tra gruppi etnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo centrale dell’India ha istituito un comitato di pace nello Stato del Manipur, in seguito ai recenti scontri etnici. Lo annuncia un comunicato del ministero dell’Interno. Il comitato sarà presieduto dal governatore statale e avrà tra i suoi membri il capo del governo statale, alcuni ministri, membri dell’assemblea legislativa dello Stato e del parlamento federale, leader di diversi partiti politici ed esponenti della società civile, tra cui intellettuali, educatori e operatori sociali, appartenenti a diverse etnie. Il mandato del comitato è agevolare il dialogo e il processo di pace, rafforzare la comprensione reciproca e la coesione sociale. Il ministro dell’Interno, Amit Shah, ha visitato varie città del Manipur dal 29 maggio al primo giugno per esaminare la situazione della sicurezza e incontrare rappresentanti dei partiti e della società civile. Nell’occasione ha annunciato l’istituzione di una commissione d’inchiesta. A presiedere la commissione è stato chiamato il giudice Ajai Lamba, ex giudice capo dell’Alta corte di Guwahati. Gli altri membri sono Himanshu Shekhar Das e Aloka Prabhakar, due funzionari in pensione, rispettivamente della pubblica amministrazione e della polizia. La commissione ha come sede di lavoro Imphal e dovrà presentare una relazione al governo centrale entro sei mesi. (segue) (Inn)