Turismo: da 3 a 4 numero massimo di stanze per i B&b, ok in giunta Lazio

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera riguardante le strutture extralberghiere e nello specifico i Bed and breakfast. Si è stabilito di portare a quattro e non più a tre il numero massimo di stanze a immobile da poter offrire con la formula del B&b. In pratica si aumenta l'offerta relativa all'ospitalità turistica nel territorio laziale. Restano invariate tutte le altre caratteristiche riguardanti i Bed and breakfast, definiti "strutture che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina e con un totale massimo consentito di posti letto calcolati in base alla metratura dell'immobile e comunque non superiori a otto. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all'interno della stessa". L'utilizzo degli appartamenti come B&b non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici. È quanto si legge in una nota della Regione Lazio. (Com)