© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato - nell'ambito del Moto days alla Fiera di Roma, la mamma di Elena Aubry, 26 morta su via Ostiense nel 2018 in un incidente stradale. In un messaggio sui social Rocca spiega: "Graziella Viviano ha perso sua figlia di 25 anni in un incidente. Le avevo promesso che non avrei dimenticato la sua e tutte le storie di vite spezzate sulle nostre strade". (Rer)