Pnrr: Strisciuglio (Rfi), in fase di realizzazione 80 per cento risorse assegnate

- “Ad oggi l’80 per cento delle risorse assegnate a Rfi nel Pnrr è in fase di realizzazione”. Lo ha detto Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale Rete ferroviaria italiana, intervistato al Forum in Masseria. “Siamo capaci e al lavoro in maniera incessante” per spendere tutte le risorse, ha spiegato. “Al momento Rfi ha attivi 4 mila cantieri sull'infrastruttura ferroviaria sia in manutenzione che in sviluppo. Siamo concretamente al lavoro, i progetti sono nella fase 'del fare'”, ha spiegato. “Nelle ultime tre settimane abbiamo aggiudicato 2 miliardi di lavoro sulla Salerno-Reggio Calabria e 1,3 in Sicilia completando la fase aggiudicazione di tutto l'itinerario Palermo-Catania dell’alta velocità, che consente di avere continuità con la progettazione del Ponte” sullo Stretto, ha aggiunto Strisciuglio. "Nel giugno 2026 completeremo anche l'Alta velocità tra Brescia e Vicenza", ha concluso l'ad di Rfi.(Rin)