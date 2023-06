Russia: ministero Esteri, risponderemo a sentenza Paesi Bassi su "oro degli Sciti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte suprema dei Paesi Bassi che ordina di consegnare la collezione nota come "oro degli Sciti" dai musei della Crimea all'Ucraina comporterà una dovuta risposta da parte della Russia. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Questa non è stata una sorpresa per noi. Difficilmente ci si poteva aspettare un'altra decisione, dato il sostegno incondizionato dei Paesi Bassi a qualsiasi richiesta dell'Ucraina, anche la più spregiudicata. In particolare, il verdetto è stato pronunciato tre mesi prima della data ufficialmente prevista. Si possono solo fare supposizioni sui motivi dietro questa fretta", ha detto Zakharova, secondo cui "il verdetto della Corte Suprema dei Paesi Bassi costituisce un altro pericoloso precedente che mina la fiducia all'interno della comunità museale e, certamente, non mancherà una risposta adeguata da parte nostra". La Corte Suprema dei Paesi Bassi ha dichiarato venerdì di aver confermato il verdetto della Corte d'appello di Amsterdam che chiedeva il trasferimento della collezione in Ucraina. (Rum)