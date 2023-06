Colombia: proteste 2021, istituito meccanismo di monitoraggio su attuazione raccomandazioni Cidh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha istituito il Meccanismo congiunto di follow-up sulle raccomandazioni formulate dopo la visita in Colombia del giugno 2021. Il Meccanismo è entrato in funzione dalla data di ieri, 9 giugno. Lo riferisce la Commissione in un comunicato. Le raccomandazioni da attuare sono state elaborate in seguito a una stagione di proteste sociale, alla quale si sono accompagnati eccessi nella risposta delle forze dell’ordine. Le raccomandazioni puntano, tra l’altro, alla tutela dalle discriminazioni etnico-razziali, alla difesa della libertà di espressione, alla protezione dei giornalisti e al miglioramento del dialogo sociale. Il Meccanismo sarà coordinato dalla Cidh, con la collaborazione dello Stato della Colombia e delle organizzazioni della società civile e delle vittime. Per il commissario Joel Hernandez, relatore per la Colombia, intende porsi come “modello di lavoro innovativo nella regione (…) partecipativo e collaborativo”. (segue) (Mec)