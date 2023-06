Colombia: proteste 2021, istituito meccanismo di monitoraggio su attuazione raccomandazioni Cidh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste erano scoppiate il 28 aprile 2021 contro la riforma tributaria presentata in parlamento e poi ritirata dall’allora presidente Ivan Duque. Le manifestazioni si sono poi allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. La Cidh ha effettuato la sua missione dall’8 al 10 giugno 2021. In quel momento secondo i dati delle autorità giudiziarie risultavano 21 omicidi legati alle manifestazioni, undici in corso di verifica e 19 non collegati alle proteste. L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw), invece, aveva confermato 34 decessi nel contesto delle proteste, su 68 segnalazioni ricevute. Il 7 luglio 2021 la Cidh ha presentato le sue osservazioni sulla base delle quali ha formulato 41 raccomandazioni. (Mec)