Cultura: nuovi scavi archeologici nell'area dei Fori Imperiali, ok in giunta Roma

Presto al via nuovi scavi nell'area dei Fori Imperiali. La giunta capitolina ha approvato una delibera, proposta dall'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, che licenzia il progetto definitivo di un nuovo lotto di scavi nell'area del Foro di Cesare. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. Il progetto costituisce la prosecuzione delle indagini avviate nel 2021-2022 con il sostegno dell'Accademia di Danimarca, che ha finanziato il primo intervento e ha affidato gli incarichi di elaborazione dello studio di fattibilità e della progettazione definitiva del secondo. Il costo ammonta, per questa seconda fase, a 900.000 euro.