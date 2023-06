Cultura: nuovi scavi archeologici nell'area dei Fori Imperiali, ok in giunta Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo nuovo intervento, si indagherà l'area della ex via Bonella (oggi scomparsa), sul lato orientale del Foro di Cesare, nella parte che si trova al margine del marciapiede di via dei Fori Imperiali, con lo scavo di quelle che furono le cantine e gli ambienti sotterranei delle abitazioni del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo scorso, fino al raggiungimento del livello del suolo del Foro. In questo modo si potrà mettere in luce un ampio settore del Foro di Cesare che potrà poi essere inserito nel percorso di visita. (segue) (Com)